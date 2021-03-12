«Недопустимая угроза»: в Москве оценили план Киева по «деоккупации Крыма»

https://static.news.ru/photo/f6cd21ec-8312-11eb-a024-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Россия оценивает стратегию Украины по «деоккупации Крыма» как большую угрозу агрессии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.

Расцениваем эту стратегию как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов РФ, — заявил источник.

Помимо плана по возвращению Крыма в состав Украины, Киев также готовится поднять этот вопрос на саммите «Крымской платформы». Мероприятие запланировано на 23 августа, приглашение присоединиться к нему получили, в частности, США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и Турция. Источник подчёркивает, что РФ будет расценивать участие каких-либо стран в саммите как посягательство на территориальную целостность России.

О том, что власти Украины приняли стратегию по возвращению Крыма, рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, план действий состоит из трёх пунктов. Первый — утверждённая стратегия Совета нацбезопасности и обороны Украины. Второй — консолидация партнёров в рамках «Крымской платформы». Третий пункт — восстановление международного права Украины над Крымом.

Как писал NEWS.ru, заместитель председателя Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила о необходимости выстраивать отношения с Украиной. Вместе с тем она призвала Киев прекратить обвинять во всех грехах крымчан и задуматься о том, что воссоединение Крыма и РФ должно стать для Украины уроком.

Поклонская также не понимает, каким образом можно проводить обсуждение Крыма без его представителей. Она считает, что украинские власти идут на такой шаг для создания видимости работы и для списывания под это денег. А приглашая на саммит США, Киев лишь пытается произвести впечатление партнёрскими отношениями с сильным государством, на деле попросту не желая идти на диалог.