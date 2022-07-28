Не говорите так! Почему власти ряда стран экс-СССР не любят русский язык В Эстонии предлагают искоренить русский, чтобы у Москвы не было повода «защищать русскоязычное население», в Казахстане не хватает преподавателей

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Протесты в Латвии. Архивное фото

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, переназначенная в середине нынешнего месяца на этот пост, в числе приоритетных для правительства назвала вопрос о развитии эстонского языка. От этого, по мнению Каллас, напрямую зависит безопасность страны. Довод премьер-министра оказался прост: Россия может вторгнуться в любую из бывших советских республики под предлогом защиты «русскоговорящего населения». По этой логике, чем меньше русского языка в постсоветской стране, тем безопаснее она должна себя чувствовать. На постепенное искоренение русского языка, как полагают эксперты, направлены законы стран Балтии, Украины и Молдавии. Насколько оправдан принцип взаимозависимости языка и безопасности в бывших советских республиках — в материале NEWS.ru.

Дерусификация так или иначе затронула все бывшие советские республики, кроме Белоруссии: если не поменялся статус языка, то на карте исчезли русские названия населённых пунктов или алфавит был заменён с кириллицы на латиницу. Что касается статуса, то в качестве официального русский язык сохранился в Казахстане и Киргизии, в Белоруссии его повысили до государственного, в остальных бывших советских он стал языком межнационального общения (только на Украине и в Эстонии его статус не определён вовсе).

Обнаружилась закономерность: наибольшая дерусификация, судя по принятым в последние 30 лет законам, произошла в республиках, граничащих с другими европейскими странами, опять же, кроме «союзной» Белоруссии. Это произошло, несмотря на сравнительно высокий процент русского населения в них.

На постсоветской территории, помимо России, проживает чуть более 15 млн русских, или 9% от всего населения. В процентном отношении более всего русских в Латвии — 28%, затем идёт Эстония — 25,5%, на третьем месте Казахстан — почти 20%. Чуть ли не половина из этих людей родилась ещё в советское время и помнит русский язык как де-факто официальный для всей огромной страны. После 1991 года им предложили другую лингвистическую реальность.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press Протесты в Латвии. Архивное фото

Прибалтийское упорство по выдавливанию «иностранного» языка

Наибольшее усердие в ограничении русского языка среди государств Балтии традиционно проявляет Латвия. Усердие это объясняется и с точки зрения эстонского премьер-министра: Латвию называют «самой русской» страной региона. Там даже бобра, жившего в центре Даугавпилса, назвали русским именем Виталий. Несмотря на то что русских в республике около 28%, а русскоговорящих, включая белорусов и представителей народов РФ, примерно 40%, их язык объявлен иностранным. Четыре года назад в стране началась реформа по постепенному полному переводу образования на латышский язык. С 1 сентября прошлого года в средних школах на латышском языке преподают 80% предметов, а в начальных — 50%.

В июне нынешнего года латвийское правительство утвердило поправки к закону об образовании и закону об общем образовании, предусматривающие полный переход на обучение на латышском языке в течение трёх лет. Процесс должен пройти через три этапа: сперва на новую программу перейдут в детсадах и ученики первых, четвёртых и седьмых классов средних школ, на втором этапе — ученики вторых, пятых и восьмых классов, на третьем — все школьники.

Посольство России выступило с жёсткой критикой такой реформы, назвав действия властей Латвии лицемерными.

Европейский союз, 2022 год. Свободный выбор образовательных возможностей? Развитие? Мультикультурность? — Нет, цинизм, языковые гонения и карательные подходы к своим же гражданам в Латвии, представляющим русскую культуру, — говорится в комментарии дипмиссии РФ в Telegram-канале.

Латвийские власти штрафуют своих граждан за плохое знание латышского языка с 2009 года. Но начали они с чиновников и депутатов. Согласно закону первый штраф составлял в то время от 25 до 50 латов (от €40 до €80), второй, если наказанный не исправлялся, мог возрасти в четыре раза. В 2020 году латвийские власти ужесточили наказание за плохое владение государственным языком. Для физических лиц были введены штрафы, потолок которых достигает €700 при средней зарплате в стране €891.

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press Полиция. Латвия

Эксперты связывают радикальное ожесточение латвийских властей в отношении русского языка с началом специальной военной операции РФ на территории Украины. Возможно, этому способствуют заявления как отдельных европейских, так и российских политиков, многочисленные публикации в СМИ разных стран на тему «Когда Россия нападёт на Латвию?».

Ситуация с русским языком в стране будет продолжать ухудшаться, отметил в беседе с NEWS.ru председатель подкомитета ПАСЕ по правам национальных меньшинств, депутат Сейма Латвии Борис Цилевич.

Но сказать за это спасибо надо Москве. Как в Латвии людям, для которых дорог русский язык, можно противостоять этому процессу после 24 февраля нынешнего года? У меня нет никаких сомнений, что законопроект о ликвидации остатков образования на русском пройдёт в Сейме. Голосование намечено на сентябрь, перед новыми выборами. Я выступаю против этого законопроекта, подал поправки к нему, но иллюзий не питаю, его примут без послаблений. Предлог для начала боевых действий в Донбассе — защита прав русского языка — хорошо всем нам известен. В латвийском обществе никаких нападок на русских людей нет, но дискуссии на эту тему, например, в социальных сетях стали значительно острее в последние пять месяцев, — заявил латвийский депутат.

По прогнозу Бориса Цилевича, статус русского языка в стране будут ограничивать и дальше, несмотря на то что недавние социологические опросы свидетельствуют о расколе «русскоговорящего общества» в Латвии по отношению к СВО.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press Протесты в Латвии. Архивное фото

Борис Цилевич — из семьи специалистов по русской филологии Даугавпилсского пединститута. Он принял участие в образовании первых правозащитных организаций в Латвии. Будучи депутатом парламента многих созывов, выступал против лозунга «Один народ — один язык», подчёркивая, что «любой дополнительный язык — это развитие и богатство». Социал-демократическая партия «Согласие», в которой он состоит, традиционно представляет интересы русскоговорящего населения Латвии, но аргументов в последнее время, создаётся впечатление, у партийных активистов поубавилось.

В Эстонии четверть населения русский язык считают родным, но его всё равно власти низвели до уровня иностранного. Многое делается ради того, чтобы именно этот иностранный язык постепенно покидал страну, несмотря на нереальность такого процесса. Уже 10 лет школы в стране преподают 60% предметов на эстонском языке. В 2018 году тогдашний президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддержала инициативу Партии реформ (её лидером является Кая Каллас) о полном переводе обучения в детских садах и школах страны на государственный язык. В парламенте данный законопроект забуксовал, но премьер-министр уверена, что осуществить эту идею всё равно удастся не позже 2035 года.

Эстонского гражданина тоже могут оштрафовать (до €640) за плохое владение госязыком. Для надзора за правильной эстонской речью существует специальная языковая инспекция. Международная правозащитная организация Amnesty International признала такие методы репрессивными, но в Таллине не обратили внимания на эту оценку.

Мифы об угрозе со стороны русского населения и его языка политикам в Эстонии нужны, чтобы побеждать на выборах и понравится Евросоюзу, отметил в беседе с NEWS.ru бывший депутат городского собрания Силламяэ Олег Култаев.

Надо ещё разобраться, от кого больше угроза исходит для общества — от «иностранного языка» или от премьер-министра, которая постоянно ищет врагов Эстонии и хорошо научилась портить отношения между гражданами своей страны. Языковой вопрос требует не запретов, а корректировки. Государство должно направить усилия для подготовки учителей эстонского языка для русских школ. Детей надо учить грамотному основному языку, но получать образование они должны на родном языке, с которым приходят в школу. Они ведь сталкиваются часто с непониманием тонкостей того или иного предмета, объяснить их учитель должен на их родном языке. Иначе у ребёнка появляется стресс. Надо оставить в покое русские школы, хотя преподавание эстонского языка в них должно быть усилено, чтобы выпускники могли поступать в вузы. Так сделала моя дочь, у которой почти на излёте учёбы в русской школе было качественное преподавание эстонского. С ним она поступила в вуз, окончила его и уже работает в медучреждении, оставаясь на хорошем счету как специалист, — полагает собеседник NEWS.ru.

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

По словам Култаева, в Эстонии остались только те, кто считает её домом, независимо от своей национальности, остальные давно уехали. Но русские в Эстонии все чувствуют себя представителями огромного народа с богатой историей, духовной культурой, и их нельзя переделать в эстонцев законами о языках. Многие эстонцы понимают это, в какой-то степени даже завидуют столь богатому прошлому русских, но иные политики упрямо гнут свою линию, пытаясь сделать из русских в Эстонии врагов, заключил бывший муниципальный депутат.

Опасения, что соседняя восточная страна готова в любой момент, судя по всему, прийти на помощь своим соотечественникам, не покидает Таллин. Политиков даже не смущает, что эстонские русские никогда не просили Москву о чем-то подобном.

На фоне региональных соседей Литва в отношении русского языка выглядит как образец толерантности. На законодательном уровне русский не изживается, штрафы за плохое знание госязыка не практикуются. Это объясняется невысокой долей русскоговорящего населения — около 5%. Жители Вильнюса и Каунаса рассказывают, что даже местные русские люди без труда общаются между собой на литовском языке, не на родном языке, без труда обучаются в местных и европейских вузах. Постепенному переходу на госязык страны способствует и процесс закрытия русских школ — он тоже проходит неспеша. В постсоветские годы количество русских школ сократилось, по различным данным, с 85 до 48. Похожий процесс, впрочем, затронул и польские школы — литовских граждан, владеющих польским языком, становится всё меньше с каждым годом. На русском языке можно обучаться в Литовском университете, поступив на факультет русской филологии, но есть частные вузы, преподающие только на русском языке. Запрещены только публичные надписи на иностранных языках, в том числе и на русском.

Войны с русским языком не в традициях у литовских политиков. Ещё в 2018 году оппозиционная партия «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» инициировали поправки в закон об образовании, которые предполагали увеличение преподавания до 60% предметов в школах для нацменьшинств на литовском языке. Но протесты русских и польских общин перечеркнули эти попытки. Эксперты отмечают, что большинство нападок на всё советское и русское ушло в прошлое вместе с перестроечным радикальным движением «Саюдис».

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Оптимизация образования в пользу собственности

По официальным данным, в Молдавии родным языком русский считают около 10% жителей, но используют регулярно в общении около трети жителей страны. В 2018 году молдавский парламент аннулировал его статус как языка межнационального общения, но в конце 2020 года пересмотрел это решение. Эксперты отмечают, что даже сами депутаты, бывает, произносят речи в парламенте по-русски.

В Молдавии русские школы постепенно закрываются, но, как правило, наряду с молдавскими — в целях оптимизации, рассказал NEWS.ru глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

Чаще, конечно, оптимизируют русские школы, но лишь потому, что власти убеждены: система образования должна приносить прибыль. Я больше таких примером в мире не знаю! Что касается русского языка, то его сохраняет в республике именно молдавское население. Лично я никакого дискомфорта не испытываю как носитель этого языка. Но сложилась парадоксальная ситуация: население языком активно пользуется, а власти периодически на него нападают. Кто приходит на проевропейских лозунгах, тот почему-то думает, что быстрее понравится Западу, если начнёт вытеснять русский язык из молдавского общества. Это происходит тогда, когда власти не могут ничего полезного сделать в экономике. Так ведёт себя нынешний режим, такие схемы предлагал в недавнем прошлом олигарх Влад Плахотнюк, находящийся в розыске. Игорь Тулянцев политолог и глава молдавского общественного совета «За свободную Родину»

Фото: Sadak Souici/Global Look Press Кишинев. Молдавия

Президент страны Майя Санду недавно приступила к реформированию образования по европейским стандартам. Уже объявлено о закрытии пяти вузов, в том числе и Тираспольского университета, 18 научно-исследовательских институтов. Подобное занятие, как отмечают эксперты, ей привычно: она как раз и занималась оптимизацией русских школ, работая министром просвещения Молдавии с 2012 по 2015 год. Есть мнение, что истинные инициаторы новой волны оптимизации на самом деле лишь используют опыт Санду для получения в собственность многомиллиардного имущества закрываемых вузов.

Казахстанское триединство натолкнулась на дефицит учителей

Пятую часть населения в Казахстане составляют русские, но, как утверждают специалисты, русским языком свободно владеют 84,8% граждан страны. Язык признан в стране официальным. Казахстанские власти периодически поднимают вопрос о возвращении государственного языка на латиницу (на этом алфавите он был с 1929 по 1940 год), но, судя по всему, пока их вполне устраивает кириллица — да и не стремятся они возбуждать иных российских политиков и экспертов, ревностно отыскивающих антироссийские нотки в позиции Нур-Султана.

В отличие от Эстонии и Латвии, в Казахстане пытаются укреплять государственный язык не за счёт русского. Более того, первый президент Назарбаев ещё в 2004 году предложил политику «триединства языков», предполагающую свободное владение казахстанцами русским, английским и казахским языками. Несмотря на многочисленные проблемы в воплощении этот проекта, власти от него отказываться не собираются, более того, внимательно относятся и к китайскому языку. Будучи ещё советским дипломатом, президент Токаев работал в Китае, знает китайский язык.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Касым-Жомарт Токаев

Казахстанские власти официально провозгласили курс на то, чтобы в недалёком будущем 95% граждан владели государственным, то есть казахским языком, 90% — русским, 10% — обоими языками, добавляя английский, рассказал NEWS.ru руководитель общественного объединения «Казахстанский русский культурный центр» Всеволод Лукашев.

Средние школы в Казахстане разделены на казахские, русские и смешанные. Но в русских школах с удовольствием учатся казахи — они в классах составляют до 70% учеников. Высшее образование можно получить на любом языке. Очень многие русские хорошо владеют казахским языком. На русском можно общаться в любом учреждении, независимо, государственное оно либо нет. Это для Казахстана не только язык соседнего государства, это один из своих языков, — рассказал собеседник интернет-издания.

Однако, по словам Всеволода Лукашева, при всех радужных планах по освоению лингвистического «триединства», Казахстан уже начинает сталкиваться с серьёзной проблемой — нехваткой учителей русского языка и литературы.

От 22 тыс. до 31 тыс. таких учителей, по разным данным, не хватает казахстанским школам, — продолжает глава казахстанского Русского культурного центра. — Они физически стареют, а в вузах замену им не готовят. У молодёжи специальность «преподаватель русского языка и литературы» популярностью не пользуется. Эксперты посчитали, что для полного восполнения дефицита на эту специальность уже потребуется около 70–80 лет. Очевидно, придётся, как Таджикистану, просить в России таких педагогов. Это приведёт к тому, что русские школы останутся, но без филологов. И как тогда обучать детей другим предметам?

При том, что перспективы русского языка в Казахстане оказались туманными по «техническим причинам», межэтнический раскол стране не грозит. Именно поэтому, по словам Лукашева, воинствующие заявления иных российских политиков и телеведущих из Москвы о «северных областях Казахстана» их русскими жителями воспринимаются негативно. «Слишком много Казахстан и Россию связывает, чтобы мы рассорились и слушали таких людей», — заключил собеседник.

Фото: Xinhua/Global Look Press

Получается, что языковые проблемы на постсоветском пространстве возникают, чаще всего, как продолжение политики местных властей по отношению к России. В прибалтийском случае эти проблемы выглядят как ещё один антироссийский аргумент. Притеснять язык гораздо безопаснее, чем конкретных граждан своих стран — носителей этого языка. Граждане могут отстаивать свои политические и социальные права в судебных европейских структурах, а вот язык их только понижает в статусе, не запрещая. Формально власти не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств.

Но, вытесняя русский язык, власти соседних государств забывают, что на постсоветском пространстве именно он стал лингва франка, позволяющим общаться людям разных национальностей. На каком языке станут говорить, например, латыш и эстонец, чьи языки не имеют между собой ничего общего? Или литовец и казах? На английском? Или все же на русском?

Люди хотят изучать русский, чтобы помогать работать с украинцами. Оказывается, украинские беженцы говорят по-русски — среди них много из русскоязычных регионов Восточной Украины, отмечает Алла Чернышова, преподаватель русского как иностранного и соавтор учебника «Поехали! Русский язык для взрослых». Русский язык остается лингва франка для всего пространства бывшего СССР и для тех, кто хочет работать на этом пространстве вне зависимости от политических, религиозных и других взглядов.