Названы убийцы главы ДНР Захарченко

https://static.news.ru/photo/befa0002-b7aa-11ea-8dbf-fa163e074e61_660.jpg Александр Захарченко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший председатель Совета министров самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Бородай обвинил «стариков-разбойников», воевавших под контролем Службы безопасности Украины (СБУ), в убийстве экс-главы ДНР Александра Захарченко.

По его словам, спецоперацию по устранению Захарченко планировали заброшенные агенты, каждому из которых было более 70 лет.

Дело в том, что, ещё намекну, архивы Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР, тогда ещё областные, после распада Союза оказались в Киеве. И в этих архивах содержались данные об агентах ещё советского времени. Парадоксально, но факт. Все арестованные по делу — люди, так сказать, глубоко пенсионного возраста, — отметил Бородай в интервью «Царьграду».

В свою очередь учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев подчеркнул, что «старики-разбойники ликвидировали народного героя».

31 августа 2018 года Александр Захарченко получил тяжёлые травмы при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Он скончался в больнице в результате ранения в голову. Власти республики заявляли, что к его смерти причастны украинские диверсанты. МИД России назвал взрыв терактом.

Бюст первого главы ДНР открыли в Донецке. Церемония была приурочена к годовщине гибели политика. Участие в ней принял нынешний руководитель ДНР Денис Пушилин. В своей речи он отметил, что Захарченко был «истинным сыном Донбасса», который с первых дней сопротивления украинскому режиму «взвалил на себя тяжёлую ношу» и достойно справился с ней.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России, писал NEWS.ru.