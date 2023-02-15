Названа дата рассмотрения дела создателя канала Nexta Протасевича Минский суд рассмотрит дело Романа Протасевича и еще двух активистов 16 февраля

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Роман Протасевич, 2021 г

Дела Степана Путило, Яна Рудика и Романа Протасевича рассмотрят в Минском областном суде 16 февраля, сообщает агентство «Белта». Ведущие оппозиционных Telegram-каналов обвиняются по экстремистским статьям.

Протасевич на текущий момент находится под домашним арестом. Рудик и Путило покинули страну, поэтому в отношении них делопроизводство будет вестись заочно. Так же заочно им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Все трое фигурантов участвовали в координации массовых протестов в 2020 году в Белоруссии, которые начались сразу после объявления результатов президентских выборов.

4 февраля стало известно, что в Москве завели уголовное дело против задержанного 27-летнего местного жителя Олега Селиверова, также причастного к каналу NEXTA Live, по версии следствия. Молодой человек был задержан днем ранее, в его квартире провели обыск.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался помиловать россиянку Софью Сапегу — бывшую девушку Романа Протасевича, которая была задержана вместе с ним. В Белоруссии она отбывает наказание за администрирование другого оппозиционного канала.