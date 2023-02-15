Дела Степана Путило, Яна Рудика и Романа Протасевича рассмотрят в Минском областном суде 16 февраля, сообщает агентство «Белта». Ведущие оппозиционных Telegram-каналов обвиняются по экстремистским статьям.
Протасевич на текущий момент находится под домашним арестом. Рудик и Путило покинули страну, поэтому в отношении них делопроизводство будет вестись заочно. Так же заочно им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Все трое фигурантов участвовали в координации массовых протестов в 2020 году в Белоруссии, которые начались сразу после объявления результатов президентских выборов.
4 февраля стало известно, что в Москве завели уголовное дело против задержанного 27-летнего местного жителя Олега Селиверова, также причастного к каналу NEXTA Live, по версии следствия. Молодой человек был задержан днем ранее, в его квартире провели обыск.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался помиловать россиянку Софью Сапегу — бывшую девушку Романа Протасевича, которая была задержана вместе с ним. В Белоруссии она отбывает наказание за администрирование другого оппозиционного канала.