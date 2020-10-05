Назад в СССР: Лукашенко упрекает противников советским прошлым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, весьма сомнительно победивший на недавних выборах главы государства, продолжает бороться с западными силами, не признающими его шестой срок. В ход идёт советская риторика: белорусские государственные СМИ акцентируют внимание на том, что критикующие официальный Минск страны являются бывшими республиками СССР. Приём более чем сомнительный, и его использование лишний раз демонстрирует то, что Лукашенко, по-видимому, сам осознаёт слабость своего режима.

Прошедшие 9 августа президентские выборы в Белоруссии большинством европейских стран, а также США и Канадой были признаны нелегитимными. Как следствие, они не считают и законным президентом самого Лукашенко. В этих условиях белорусский лидер пришёл к стандартной практике, то есть к полному развороту на восток, к «старшему брату» — России, которую Минск ещё пару месяцев назад открыто обвинял в попытках дестабилизации.

Теперь гостелевидение Белоруссии играет на советском прошлом стран, которые не признали Лукашенко. В телесюжетах отныне Польша, прибалтийские страны, а также Украина упоминаются исключительно как «бывшие» советские республики.

В соцсетях уже отреагировали на новый приём белорусской пропаганды, хотя мало кто оценил его эффективность. В конечном счёте, то что условная Украина ранее входила в СССР, а ныне не входит (ввиду краха Советского Союза), — не более чем факт, однако уж точно не упрёк.

Александр Лукашенко во время визита в Российскую Федерацию president.gov.by

Постсоветская риторика — далеко не новый ораторский приём для Лукашенко. Ещё 24 июня этого года, во время проведения Парада Победы на Красной площади белорусский лидер, отвечая на благодарность за свой визит, ответил: «В столицу Родины приехали!». Некоторые российские СМИ абсолютно серьёзно обсуждали значение реплики Лукашенко, хотя смысл её прозрачен. С одной стороны, Советский Союз, столицей которого была Москва, действительно является родиной для президента Белоруссии. С другой — такого рода заявления необходимы Лукашенко на фоне фактически обрушенных отношений с Западом и, как следствие, необходимости вновь искать поддержку у Кремля, с которым трений хватает.

Впрочем, эффект от такой риторики минимален: за рубежом отсылки к Советскому Союзу либо не воспринимаются вообще — ввиду неактуальности, — либо рассматриваются как признак агрессии.

Россия, в свою очередь, тоже не форсирует тему восстановления «советского величия», хотя её часто в этом и упрекают. Союзное государство РФ и Белоруссии, договор о котором подписан почти 21 год назад, так и остаётся проектом на бумаге: из практических шагов можно отметить лишь беспрепятственное пересечение границы двух стран и наличие нескольких совместных совещательных органов. А Владимир Путин ещё в декабре 2019-го отмечал, что для Москвы большее значение имеет интеграция в рамках ЕАЭС, чем с РБ.

Вместе с тем, тактика белорусской пропаганды показательна в контексте будущих отношений Москвы и Минска. Если ещё пару месяцев назад Лукашенко позволял себе открыто обвинять Кремль в заброске диверсантов на территорию Белоруссии для дестабилизации, то теперь он окончательно перешёл на пророссийскую сторону. Вопрос в том, найдёт ли такой подход понимание в Москве, привыкшей к непредсказуемости президента РБ. Вероятно, ясность появится после очередных переговоров глав государств, которые запланированы до конца года. Если Минск сможет сделать Москве конструктивные предложения — в частности, по созданию наднациональных органов управления, — то режим Лукашенко, скорее всего, выстоит. В противном же случае, Кремль вполне может отказаться от поддержки белорусского лидера, приобретающего для РФ всё большую токсичность (вплоть до новых санкций со стороны Евросоюза) и оставить его один на один с Западом — без поддержки эфемерного СССР.