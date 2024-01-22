На встрече в Астане по Сирии ожидается участие спецпосланника генсека ООН Спецпосланник генсека ООН Педерсен прилетит на переговоры по Сирии в Астану

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен может прилететь на международную встречу по Сирии в Астану, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. Как пишет ТАСС, переговоры в астанинском формате пройдут 24–25 января.

Мы находимся на связи с его секретариатом, скорее всего, он примет участие, — сказал представитель казахстанского МИД.

Ранее участника астанинского формата встречались на уровне министров иностранных дел на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН. Тогда к главам внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции также присоединился спецпредставитель ООН Педерсен.

На прошлой неделе в ООН оценили переговоры МИД РФ и ХАМАС, которые прошли в Москве. По словам официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика, ООН поддерживает любые дискуссии, которые могут привести к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил готовность хуситов к переговорамв свете атак на Йемен. По его словам, действия Запада снижают их желание разговаривать с ними. Сейчас главной задачей является остановка агрессии, направленной на государство в Юго-Западной Азии, подчеркнул министр.