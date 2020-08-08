На улицу Машерова в Минске прибыли 20 грузовиков с силовиками

https://static.news.ru/photo/d0c36c40-da93-11ea-a0d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixsl_markov/Twitter.com

Силовики высадились из 20 грузовиков и направились на улицу Машерова, где проходит акция протеста.

Сотрудники правоохранительных органов высадились на улице Сторожевская и направились к протестующим пешком, передаёт РИА Новости.

В ночь на 10 августа протестующие в центре Минска начали строить баррикады. При этом сотрудники правоохранительных органов применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Оппозиция зажигает фаеры и бросает их в сторону силовиков. Отмечается, что при разгоне манифестантов некоторые из них становились на колени перед ОМОНом и просили их не бить. У милиционеров участники акции наблюдают помповые ружья.

По официальным предварительным данным, действующий президент Александр Лукашенко набирает на выборах 81,35% голосов, Светлана Тихановская — 8%.

Как писал NEWS.ru ранее, на проспекте Машерова ОМОН продолжает теснить протестующих, используя светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водомёты.