На Украине заявили о готовности начать переговоры о нейтральном статусе

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова начать вести с РФ переговоры о нейтральном статусе и гарантиях безопасности, передаёт слова политика РБК. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его страна нуждается в создании антивоенной коалиции, чтобы «посадить Россию за стол переговоров».

Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас, когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать, — заявил Подоляк.

Зеленский также обратился к «Бухарестской девятке» с просьбой об оказании военной помощи Украине и санкциях против России.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины и пригрозил ввести «самый жёсткий» пакет санкций.