На Украине подали документы на регистрацию российской вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/034cf724-4cdd-11eb-9f92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Украинская фармакологическая компания «Биолек» подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства. Об этом сообщил глава политсовета фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Виктор Медведчук.

По его словам, компания обратилась с заявлением в Минздрав Украины. Медведчук подчеркнул, что клинические испытания вакцины были проведены на десятках тысяч добровольцев, эффективность и безопасность препарата доказана.

«Спутник V» является единственной вакциной, разработчик которой — Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, — в отличие от всех других разработчиков в мире, дал разрешение на трансфер технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины. Такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины — в срок от 3 до 6 месяцев, — пишет 112.ua со ссылкой на Медведчука.

Депутат ранее уже не раз критиковал власти за нежелание пользоваться помощью России в ситуации, когда надо спасать жизни граждан. Медведчук напомнил, что обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность поставок вакцины на Украину. Российский лидер ответил, что это может произойти, но сначала нужен официальный запрос от Киева.

Отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V» на Украине будет свидетельствовать о преступном намерении властей лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса — этой чумы XXI века, — заявил Медведчук.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием обеспечить украинцев российской вакциной. Однако она пока набрала лишь 138 голосов из необходимых 25 тысяч для того, чтобы президент рассмотрел обращение.

Отношение официального Киева к российской вакцине выражал глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Он заявил, что «Спутник V» является «гибридным оружием Москвы против Украины».

Ранее NEWS.ru писал, что украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским уничтожают население страны, отказываясь от российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил депутат Верховной рады и сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.