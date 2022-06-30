На саммите в Ашхабаде рассказали, чем Каспий лучше Суэца Каспийская «пятёрка» обсудила новые транспортные маршруты и санкционную реальность

Фото: kremlin.ru

Шестой Каспийский саммит собрал в Ашхабаде лидеров России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Судя по официальным сообщениям, особое внимание главы государств уделили вопросам экономического сотрудничества. Традиционно регион был точкой пересечения торговых маршрутов с востока на запад, с севера на юг. При этом значение Каспия для евро-азиатских транзитных потоков выросло после введения санкций против России — появилась необходимость искать новые пути для грузов в Европу, поскольку российская и белорусская границы на западе превратились в тупик. Каспий же представляет не только транзитный интерес для экономики прибрежных стран, здесь также внушительные запасы полезных ископаемых, морских живых ресурсов. Важность «каспийской проблематики» на саммите подчёркивали все участвующие в нём главы государств.

Санкции довели Москву до Каспия

Владимир Путин прибыл в Ашхабад из Душанбе, там он обсудил с президентом Эмомали Рахмоном целый спектр региональных проблем, но прежде всего — вопросы безопасности. Несмотря на то, что Туркмения, как и Таджикистан, тоже граничит с Афганистаном, здесь с 2018 года, по мнению экспертов, установилось относительное спокойствие. Во многом это спокойствие объясняется заинтересованностью в стабильности на границах «углеводородной» Туркмении таких держав, как Россия, Китай и Турция. Каспийское море повышает статус Ашхабада и как транзитного государства.

В ходе саммита президенты провели два заседания: в узком формате и расширенном, с участием членов делегаций. Кроме того, состоялись и двусторонние встречи лидеров.

Ключевой задачей стал поиск путей преодоления антироссийских санкций, которые сказались на экономике почти всех соседних стран. Необходимо создание площадок для сотрудничества прикаспийских государств, отметил в беседе с NEWS.ru эксперт клуба «Валдай» Станислав Притчин.

Россия ищет новые форматы сотрудничества со своими партнёрами, реанимирует площадки, показавшие эффективность в прошлом. Каспийский формат удачно вписывается в эти задачи. Он позволил за достаточно короткий промежуток времени решить вопросы урегулирования взаимодействия прикаспийских государств после распада СССР. И сейчас стоит задача создать в геополитических реалиях новые форматы экономического сотрудничества с «незападными странами». Каспийский формат максимально подходит для этого, поскольку предусматривает не только подходы к обеспечению безопасности без «третьих игроков», но и экономические выгоды — обходные транспортные маршруты. Станислав Притчин старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН

Эксперт напомнил, что Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, принятую на прошлом саммите в 2018 году, ратифицировали все страны региона, кроме Ирана. Документ, ставший результатом 20-летнего переговорного процесса, закрепил порядок коллективного использования акватории Каспия. На эту тему, судя по информационным сообщениям, участники саммита высказывались, очевидно, чтобы лишний раз напомнить Тегерану важность конвенции: после ратификации иранским парламентом конвенция вступит в силу, а все договорённости приобретут статус международного документа, заключил Александр Притчин.

Конвенция предусматривает, что каждой из пяти стран полагается до 15 морских миль территориальных вод. К ним добавляются ещё 10 миль в качестве рыболовной зоны. Государства получают право на распоряжение своими зонами для разведки и разработки ресурсов дна и недр, проведения морских научных исследований.

На Каспийских саммитах, как показывает практика, очень редко бывают общие темы. Чаще каждая страна поднимает наиболее актуальные для себя вопросы, заявил NEWS.ru руководитель научно-исследовательского центра «Каспий» профессор Чингиз Исмайлов.

Для России, подпавшей под санкции, очень важно обеспечить экономическое взаимодействие с прикаспийскими странами. Она будет пытаться его сохранить и приумножить. Важная особенность — ни одна из прикаспийских стран уже не доминирует на саммите, переговоры идут на равноправных условиях. Не хочу сказать, что Россия уже не имеет особого влияния на каспийский регион, её роль важна — мудрые руководители других стран это понимают, — отметил азербайджанский эксперт.

Прикаспийский регион становится интересным и другим странам, не только «пятёрке». После начала реализации китайской стратегии «Один пояс — один путь» повысилось внимание к Каспию и у Пекина. Товарооборот со странами Евросоюза у Китая ежегодно растёт. По прогнозам экспертов, в будущем году он может превысить $1 трлн. Нужны новые транзитные пути, поскольку российский и белорусский с недавних пор существенно ограничены, в том числе и из-за санкционных проблем, а перевозки через Суэцкий канал и Малаккский пролив недешевы и зависят от отношений с США, которые становятся для Пекина все более сложными. В таких условиях маршрут через Казахстан, Азербайджан и Турцию оказывается для Китая наиболее приемлемым. Накануне саммита глав прикаспийских государств в Баку прошла встреча министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана с целью закрепления транзитных позиций этих стран. Эксперты убеждены, что Китай внимательно наблюдает за Каспийским саммитом, чтобы «включиться в экономический процесс».

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

«Пятёрка» обсудила проекты-гиганты

Судя по заявлениям президентов на Каспийском саммите, там обсуждались и общие масштабные проекты. О создании крупного международного логистического узла на базе единого Каспийского моря говорил президент России Владимир Путин.

Многое, на наш взгляд, предстоит сделать для улучшения транспортно-логистической архитектуры региона. В первую очередь речь идет о выстраивании международного транспортного коридора Север — Юг, — указал Путин.

Президент России подчеркнул, что речь идёт о «транспортной артерии» протяженностью более 7 тыс. км. Осуществлению проекта будет способствовать Соглашение между прикаспийскими государствами о сотрудничестве в области транспорта. Президент также рассказал о российской стратегии развития национальных морских портов в Каспийском бассейне, строительстве железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года. Выступление Владимира Путина не ограничилось экономическими темами, он также предложил провести Каспийский кинофестиваль и выставку шедевров ковроткачества.

Ещё один «объединительный проект» предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев — создание продовольственного хаба, который бы позволил наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками.

Хозяин форума, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поднял вопросы безопасности в Каспийском регионе. Главными задачами он назвал «совместное противодействие терроризму, незаконному обороту наркотиков, организованной преступности, любой другой противоправной деятельности».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил о важности Каспийской конвенции, вступление в действие которой позволит расширять сотрудничество государств региона.

Азербайджан придает большое значение взаимодействию с прикаспийскими странами. Историческую важность имеет подписанная в 2018 году в Актау Конвенция по правовому статусу Каспийского моря. Заключенный в результате многолетней работы документ определил правовой статус Каспия. Его скорейшее вступление в силу создаст прочную юридическую основу для принятия дальнейших, более действенных мер, направленных на дальнейшее всестороннее взаимодействие и сотрудничество наших государств, — сказал Ильхам Алиев.

По итогам саммита его участники приняли коммюнике, в котором подчеркнули, что прибрежные государства будут в своей деятельности соблюдать принцип уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга, а использование Каспийского моря возможно только в мирных целях и мирными средствами.

Президенты вновь подтвердили, что деятельность прибрежных государств на Каспийском море будет осуществляться на основе следующих принципов: уважения суверенитета, территориальной целостности, независимости, суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, взаимного уважения, сотрудничества, невмешательства во внутренние дела друг друга, — говорится в коммюнике Шестого Каспийского саммита.

Следующий, седьмой по счету, саммит намечено провести в Иране.

Фото: kremlin.ru Ильхам Алиев

Москва помогает прокладывать Зангезурский коридор

На полях Ашхабадского саммита президенты провели двусторонние встречи. Внимание экспертов, в частности, привлекли переговоры между президентами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Они закончились вечером в среду, фактически подведя черту под всей работой саммита. Как сообщил телеканал «Россия 24», главы государств обсудили «расширение и без того очень тесного сотрудничества Москвы и Баку».

Одним из ключевых направлений этого сотрудничества остаётся урегулирование ситуации на Южном Кавказе. Этот процесс имеет непосредственное отношение к экономическим планам прикаспийских государств. Ильхам Алиев подчеркнул в своём выступлении на саммите, что реальностью становится Зангезурский коридор.

После разрешения конфликта с Арменией, Азербайджан начал осуществлять широкомасштабные работы по реконструкции и восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, — сказал президент Азербайджана.

Транспортный коридор из западных районов Азербайджана в Нахичевань через территорию Армении, а затем — в Турцию, станет, как отмечают эксперты, одним из ключевых участков международного транзита с Востока на Запад. Не случайно этому проекту уделено особое внимание в трёхстороннем заявлении России, Азербайджана и Армении о прекращении огня от 10 ноября 2020 года. Как сообщил высокопоставленный источник, договорённость по железнодорожному коридору была достигнута между Баку и Ереваном ещё осенью прошлого года, а на днях Москва помогла продвинуть соглашение по автомобильной трассе в Зангезурском коридоре, и сейчас вопросы остаются лишь по небольшому участку в шесть километров.

Ещё одна важная для нашего региона тема — ситуация в Карабахе, — заметил Чингиз Исмайлов. — Мы понимаем роль России в нашем регионе, поэтому Баку постоянно обращает внимание на действие диверсионных реваншистских групп, которые регулярно совершают вылазки, обстреливают освобождённые территории, где ведётся строительство домов и других мирных объектов. Россия обладает рычагами влияния на своего союзника — Армению, и в её силах предотвратить новую эскалацию в регионе. Ситуация в Карабахе непременно остаётся темой общения Владимира Путина и Ильхама Алиева. Есть надежда, что в ближайшее время она будет решена — по воле России.

Окончательная карабахская стабилизация становится общей задачей каспийской «пятёрки». Добившись этой стабилизации, регион избавится от застарелого противостояния, тем самым повысив свою экономическую привлекательность.