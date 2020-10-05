На акциях протеста в Киргизии ранили лидера оппозиционной партии

https://static.news.ru/photo/04e7617a-0726-11eb-9209-fa163e074e61_660.jpg Жанар Акаев Фото: janar.akaev/facebook.com

Лидер списка кандидатов на парламентских выборах Киргизии от оппозиционной партии «Ата Мекен» Жанар Акаев ранен в ходе акций протеста в столице страны. В ногу мужчине попала резиновая пуля.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook представитель партии «Реформа» Жоомарт Асангазиев. На кадрах Акаев держится за ногу и его ведут двое мужчин. По данным Economist, в ногу мужчине попала резиновая пуля.

Акции протеста начались в Бишкеке в понедельник утром, 5 сентября. На центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек с требованием отменить итоги прошедших в стране парламентских выборов и провести повторное голосование по выборам в Законодательное собрание республики.

Выборы в парламент прошли в Киргизии 4 октября. В новом парламенте 120 мест, на которые претендовали 16 партий. Для того чтобы пройти в состав законодательного органа, они должны набрать более 7% голосов от принявших участие в выборах избирателей и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош, сообщал NEWS.ru.

Согласно предварительным итогам голосования, в парламент проходят четыре партии: правительственная «Биримдик» (24,52% голосов), проправительственная «Мекеним Кыргызстан» (23,89%) и центристские «Кыргызстан» (8,73%) и «Бутун Кыргызстан» (7,11%).

Ранее стало известно, что милиция города начала разгонять протестующих с центральной площади. Против митингующих силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Также сообщалось, что недовольные начали разбирать брусчатку и готовиться к столкновениям с милицией. Кроме того, десятки недовольных граждан сломали ворота и попытались пройти на охраняемую территорию. Были слышны выстрелы.