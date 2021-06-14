Суд не удовлетворил жалобу арестованной в Минске россиянки Сапеги

Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу гражданки России Софии Сапеги на её задержание, пишет ТАСС.
Жалобу
Суд постановил оставить жалобу без удовлетворения, — заявила судья.
По словам адвоката Сапеги Александра Филановича, решение о задержании россиянки будет обжаловано в Минском городском суде. В отношении девушки в производстве находятся два уголовных дела, по одному из них она проходит как подозреваемая.
3 мая экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и Софию Сапегу задержали после экстренной посадки борта Ryanair в Минске. После того как самолёт, летевший в Вильнюс, совершил экстренную посадку, информация о бомбе на борту не подтвердилась.
Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей в ходе переговоров 17–18 июня обсудят ситуацию с Сапегой.