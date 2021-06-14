Суд не удовлетворил жалобу арестованной в Минске россиянки Сапеги

https://static.news.ru/photo/dfb1d5fe-ccee-11eb-821d-96000091f725_660.jpg София Сапега Фото: instagram.com/sapega_sofia_/GLOBAL LOOK PRESS

Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу гражданки России Софии Сапеги на её задержание, пишет ТАСС.

Жалобу рассмотрели в закрытом режиме, без присутствия девушки и разговора с ней по видеосвязи. Решение было оглашено публично.

Суд постановил оставить жалобу без удовлетворения, — заявила судья.

По словам адвоката Сапеги Александра Филановича, решение о задержании россиянки будет обжаловано в Минском городском суде. В отношении девушки в производстве находятся два уголовных дела, по одному из них она проходит как подозреваемая.

3 мая экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и Софию Сапегу задержали после экстренной посадки борта Ryanair в Минске. После того как самолёт, летевший в Вильнюс, совершил экстренную посадку, информация о бомбе на борту не подтвердилась.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей в ходе переговоров 17–18 июня обсудят ситуацию с Сапегой.