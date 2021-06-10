Лавров и Макей обсудят Сапегу на переговорах в Москве

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Руководитель Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обсудит со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем ситуацию с арестованной в Минске россиянкой Софией Сапегой. Данный вопрос включили в повестку дня переговоров, которые состоятся 17-18 июня. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Она отметила. что в ходе переговоров Лавров и Макей обсудят широкий круг вопросов, касающихся как двустороннего сотрудничества, так и международной повестки. В частности, они обговорят ситуацию вокруг задержания Сапеги.

Данный вопрос находится на контроле страны, нашего министерства. Он обсуждается в ходе дипломатических контактов и также будет включён в повестку переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран. Также запланирован обмен мнениями по проблематике международной и европейской безопасности и отношениям с США и Евросоюзом, включая совместные шаги по противодействию иностранному вмешательству во внутренние дела суверенных государств, — подчеркнула Захарова.

Сапегу задержали в аэропорту вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после экстренной посадки борта Ryanair в Минске. Самолёт посадили из-за якобы бомбы на борту, однако информация об этом не подтвердилась.

Ранее стало известно, что российский консул в Белоруссии Евгений Лукьянов 9 июня посетил Сапегу в СИЗО. По словам Лукьянова, девушка не высказывала никаких жалоб относительно своего содержания.

Консул отметил, что Россия запросила белорусские власти о многократном консульском доступе как к Сапеге, так и к ещё одному арестованному гражданину РФ — Егору Дудникову. По девушке доступ получен.