«Спросить людей»: в Херсоне и Запорожье начали подготовку к референдумам Новые власти Запорожской и Херсонской областей все громче говорят о крымском сценарии

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В Запорожской и Херсонской областях Украины, большая часть которых находится под контролем российских военных, активизировались дискуссии о будущем регионов. По словам главы военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Балицкого, референдум о присоединении к России может пройти уже осенью. Для начала, как стало известно NEWS.ru, в администрации намерены ознакомиться с результатами социологических исследований общественных настроений на взятых под контроль территориях.

Конечно, это будет плебисцит

В администрациях Запорожской и Херсонской областей, установленных после прихода российских войск, практически одновременно сделали заявления по ключевой для этих регионов теме — о возможном вступлении в состав России.

7 июня об этом заговорили в Херсоне.

Конечно, это будет плебисцит, волеизъявление народа,— заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. — Это, скорее всего, будет референдум по самоопределению, который будет проводиться на территории Херсонской области. И следующим этапом будут выборы.

Совсем недавно Стремоусов высказывал другую точку зрения о будущем региона, заявляя: так как крымский референдум 2014 года все равно не был признан мировым сообществом, то и повторять этот опыт нет необходимости. "Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона«,— предсказывал он развитие событий месяц назад.

Вскоре планы по проведению референдума обнародовали и в соседней Запорожской области.

Мы знаем, что наше будущее едино с Россией, Российская Федерация здесь навсегда. Мы начинаем готовиться к референдуму, — написала мэр Мелитополя Галина Данильченко в своем Telegram-канале.

Она также отметила, что встречалась с первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко, который посетил подконтрольные российским войскам территории. Как выяснил NEWS.ru, эти два факта связаны друг с другом.

Фото: РИА Новости тела на въезде в Мелитополь

Референдум — один из вопросов, которые люди задают мне чаще всего наряду с вопросом о получении российского гражданства, — рассказал член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. — Поэтому во вторник я поднял эту тему, когда встречался с Сергеем Кириенко и показывал ему Бердянск. Сергей Владиленович ответил: «Сначала надо спросить мнение людей. Покажите мне социологию и опишите, что именно вы хотите. Мы вас услышали». В целом мы обсудили все вопросы, которые у меня были, например о финансировании школ. И уже утром мне стали звонить ответственные люди, давая понять, что каждый из вопросов взят в работу.

По словам Владимира Рогова, у него уже есть идея, кто может выполнить социологическое исследование, о котором сказал Сергей Кириенко. «Есть люди из профессорско-преподавательского состава и научной среды, которые не один год выполняли социологические исследования, которые очень часто были неугодны украинским властям, но отражали реальность,— сказал собеседник NEWS.ru.— Они работали как минимум в четырех вузах, и не только на тех территориях, которые сейчас освобождены».

Взаимодействие с местными элитами

Общаясь с агентством ТАСС, Владимир Рогов дал понять, что референдум признают состоявшимся, лишь если явка превысит 50%. А возможно, голосование будет даже в том случае, если на момент его проведения «не вся территория области будет освобождена».

У меня нет сомнений, что Запорожье тоже будет освобождено, — пояснил NEWS.ru свою мысль Владимир Рогов. — Но мне важно, чтобы при этом было как можно меньше потерь. Освободить город можно быстро и не жалея людей, а можно постепенно, например через взаимодействие с местными элитами.

Вариант с превращением Запорожской области в очередную самопровозглашенную республику Рогов назвал нежелательным.

Ближайшие дни и недели покажут, какой путь интеграции в Россию мы выберем. Но я убежден, что мы не можем быть ни серой зоной, ни Запорожской народной республикой. Это будет означать переходный период, в течение которого может произойти масса неправильных вещей. Между тем есть уже готовый и мощный государственный проект, к которому мы готовы присоединиться, — это Российская Федерация, — сказал он.

Одновременно с этим глава Запорожской ВГА Владимир Балицкий, говоря о референдуме, был более конкретен: в эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что референдум мог бы пройти уже осенью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Московский Кремль

По площади примерно как Болгария

Публично в Москве пока не отвергают вариант, при котором по итогам российской военной операции Херсон и Запорожье на каких-то условиях останутся в составе Украины. Во всяком случае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправильной информацию газеты «Известия» о том, что «если Киев все-таки пойдет на контакт с Москвой, то не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей, так же как закрыт для Москвы вопрос с Крымом и Донбассом».

Нет, это все не так,— заявил Песков.

Он же во вторник отметил, что пока еще нет понимания насчет временных рамок возможного проведения референдумов в ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Судя по всему, этот вопрос будет всерьез рассматриваться лишь после окончания военной операции и в случае твердого закрепления российских военных на украинских территориях.

По мнению российского политолога, эксперта Фонда Карнеги за международный мир Александра Баунова, присоединение Запорожской и Херсонской областей к России может продемонстрировать электорату успех военной операции, тогда как одно восстановление ДНР и ЛНР в границах областей, по его мнению, не даст максимального эффекта.

Присоединение Херсонской и Запорожской областей имеет в том числе и практический смысл: оно открывает сухопутный коридор в Крым. Ну а референдум действительно необходим, чтобы легитимировать приобретение, — рассуждает эксперт в беседе с NEWS.ru.

Правда, оговаривается Баунов, «если крымский референдум на Западе еще могли бы рано или поздно признать, то здесь совсем другой случай. Территория занята не мирно, а в ходе боев, при этом значительная часть избирателей успела покинуть регион». Эксперт предположил, что из-за этого референдумы в Херсоне и Запорожье в Москве могут «держать отдельным кейсом от Крыма».

На отличия идеи присоединения Херсонской и Запорожской областей от случая с Крымом указал и украинский политолог Константин Скоркин. Он также обратил внимание на то, что на этих территориях Москва может столкнуться с кадровыми проблемами, так как желающих перейти на ее сторону местных политиков оказалось немного. «Вполне вероятно, что кадровой базой станут участники конкурса „Лидеры России“, которым как раз занимается Сергей Кириенко», — предположил Скоркин.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Вооружённые силы Российской Федерации

Отметим, что совокупная площадь ДНР и ЛНР (в административных границах), а также Херсонской и Запорожской областей, которые, по всей вероятности, могут быть включены в состав России, составляет 108 тыс. кв. км, что примерно равно площади Болгарии.