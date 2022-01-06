МВД Казахстана пригрозило уничтожением за отказ сложить оружие

Военнослужащие дежурят на одной из улиц в Нур-Султане

МВД Казахстана заявило, что будет уничтожать участников беспорядков, которые откажутся сложить оружие, передаёт Telegram-канал Sputnik Казахстан. В Алма-Ате в течение всего дня проводится спецоперация полиции и войск Нацгвардии по предотвращению незаконных действий протестующих, который собрались на площади Республики и занимаются мародёрством на окраинах города. МВД сообщало о гибели 18 силовиков.

В случае вооружённого сопротивления законным требованиям сложить оружие — ведётся их (участников беспорядков. — NEWS.ru) уничтожение, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионах республики усилено патрулирование полиции и Нацгвардии, выставлены блок-посты, ведётся задержание нарушителей закона, а также устанавливаются и задерживаются преступники.

Ранее стало известно, что в ходе столкновений в Алма-Ате погибли по меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов, ещё 353 были ранены. По неподтверждённым данным, были найдены обезглавленные тела трёх человек. Выясняется принадлежность погибших к силовым структурам.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключён Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение по всей стране, а позже обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью в преодолении «террористической угрозы» из-за массовых беспорядков. В ответ Совет ОДКБ принял решение направить в республику миротворческие силы.