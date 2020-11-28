МВД Белоруссии сообщил о задержании 313 участников протестов

https://static.news.ru/photo/7fff2aec-32ef-11eb-9bd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТАСС

В Белоруссии продолжаются акции протестов против результатов президентских выборов, состоявшихся в августе. Как сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова, в воскресенье 29 ноября было задержано 313 участников протестов.

Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 313 человек. По фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства, — написала Чемоданова в Telegram-канале.

Она отметила, что протестная активность в стране снижается. Однако по-прежнему фиксируются нарушения законодательства о массовых мероприятиях. По словам Чемодановой, некоторые участники акций вели себя агрессивно, находясь в состоянии алкогольного опьянения. За оказание сопротивления милиционерам протестующие задерживались в том числе с применением спецсредств.

Пресс-секретарь МВД осудила людей, которые привлекают к протестам подростков и малолетних детей. По её словам, такие лица используют детей как «живой щит» и не задумываются об их безопасности.

Ранее, как писал NEWS.ru, правозащитный центр «Весна» сообщал о 359 задержанных гражданах Белоруссии. При этом 250 задержаний было зафиксировано в Минске.

Белорусы, напомним, выражают несогласие с результатом выборов президента, на которых, по официальным данным, уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По мнению участников акций, итоги выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.