Оставили без Соловьева: в Молдавии запретили показывать российские новости Молдавские парламентарии принимают «антироссийские законы», настраивая против себя русскоязычных граждан страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьёв

Парламент Молдавии принял в финальном чтении закон, запрещающий российские новостные, аналитические программы и военные фильмы. Закон передан на рассмотрение президенту страны Майе Санду, но мало кто сомневается, что она подпишет его, после того как полное одобрение получил в середине апреля закон о георгиевской ленточке. Высказывание президента о том, что «георгиевская ленточка — это символ войны», тогда вызвал протест МИД России. Запрет на демонстрацию российских телепрограмм и военных фильмов депутаты обосновали правовыми и политическими мотивами: Россия не подписала Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. В то же время молдавские власти считают, что с помощью этого закона должны защитить население от «дезинформации, затрагивающей вопросы национальной безопасности». Что стоит за законодательными «антироссийскими ограничениями» в Молдавии — в материале NEWS.ru.

Закон был принят простым большинством — за него проголосовали 55 из 101 депутата. Парламентский «Блок коммунистов и социалистов» в начале заседания потребовал вообще снять его с обсуждения, но безуспешно. Теперь молдавским жителям, судя по всему, придется жить без Владимира Соловьева и других ведущих и героев российских политических ток-шоу.

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По мнению левых депутатов, эту инициативу следует называть «законом о цензуре», которая вообще-то запрещена конституцией страны (ст. 34). Депутаты-оппозиционеры утверждают, что в Молдавии под запрет теперь будет попадать «любая незападная» точка зрения. Соратники президента Майи Санду в парламенте, составляющие его большинство, акцентируют внимание на том, что Россия не подписала Конвенцию о трансграничном телевидении Совета Европы. Если Москва не придерживается многочисленных технических правил, не отражает дух плюрализма мнений, её программы (кроме развлекательных) демонстрировать нельзя, убеждены депутаты правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).

Позиция сторонников принятия закона базируется в основном на европейских требованиях, хотя власти Молдавии долго не шли на этот шаг ради отношений с Москвой, отметил в беседе с NEWS.ru лидер Партии национального единства Анатолий Шалару.

В Молдавии всё приводят в соответствие с европейским законодательством. Наши власти избегают необдуманных решений, принимают законы в соответствии с европейскими соглашениями. Обвинять их в чём-то невозможно. Вдобавок к этому, народ давно просил оградить его от российской пропаганды, по своей сути являющейся антизападной и антиукраинской. Однако власти не делали этого, видимо, потому что не хотели противоречить России — Кишинёв всегда старался быть со всеми в хороших отношениях. Но любая конвенция предполагает, что надо следовать её положениям, — сказал молдавский политик.

Напомним, власти Молдавии подали 3 марта заявку на вступление в Евросоюз. Теперь в задачу парламента входит приведение национального законодательства в соответствие с европейским. «Закон о цензуре» поэтому не мог залежаться на парламентской полке, считают эксперты.

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У принятого закона есть не только «оппозиционное» название, но и «проправительственное» — «антифейковый закон». Telegram-канал Prima Sursa так обосновывает его принятие: «запрещаются аудиовизуальные программы, которые оправдывают войну, преступления против человечности или разжигают ненависть».

Исполнительный директор молдавского филиала Изборского клуба, политолог Владимир Букарский, напротив, полагает, что дестабилизацию в Молдавию может привнести именно «закон о цензуре».

Молдова превращается в филиал Украины со всеми вытекающими последствиями. Образуется прозападный и антироссийский филиал. Молдова это делает открыто, но внутри страны такая политика может вызвать очень негативные последствия — вплоть до сепаратизма на юге страны [в Гагаузии]. Не исключаю, что из-за такой позиции Россия признает независимость Приднестровской Молдавской Республики — граница будет установлена по Днестру, и Кишинёв навсегда потеряет этот регион, а потом, возможно, и Гагаузию. Владимир Букарский исполнительный директор молдавского филиала Изборского клуба

По словам политолога Букарского, большинство населения Молдавии смотрят, главным образом, российские информационные и политические программы. Запретом на их просмотр молдавские власти могут не ограничиться. Не исключено в недалёком будущем закрытие Центра русской культуры в Кишинёве, преследование представителей русской общины, церковный раскол по украинскому сценарию — уже вскоре может появится новая «провластная» православная церковь в стране, которая обратится к Константинопольскому патриарху с просьбой о получении автокефалии, спрогнозировал в беседе с NEWS.ru Владимир Букарский. По мнению собеседника NEWS.ru, явные признаки столь пессимистичного сценария уже начинают проявляться.

Эксперты напомнили, что сразу после начала российской специальной операции на территории Украины пропрезидентское парламентское большинство высказалось за то, чтобы взять паузу в обсуждении политики России на постсоветском пространстве. Депутаты обосновывали это решение желанием более детально разобраться в происходящем. Продолжалось это примерно до середины марта.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Спецоперация Вооруженных сил России на Украине

Во второй половине марта СМИ сообщили, что российские силы отошли от украинского города Николаева — от него до границы Молдавии всего лишь около 300 километров. Только после этого депутаты, судя по всему, окончательно разобрались в ситуации, предложив к обсуждению запретительные законы о георгиевской ленточке, о специальных знаках спецоперации и о «цензуре». Эксперты считают, что кишинёвские политики таким образом попытались уверить общество, что военная операция не приблизится к молдавским границам и ограничится Херсонской областью Украины. После этого общество стало смотреть на парламент как на военно-политический барометр: если он принимает «прозападные» законы, значит, планы Москвы не поменялись и войска не собираются идти дальше Херсонщины.