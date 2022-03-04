Минобороны РФ: в Харькове националисты обстреляли граждан Китая

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты в Харькове 2 марта ранили двух граждан Китая, которые хотели покинуть город. Отмечается, что они получили серьёзные ранения, передаёт РИА Новости.

Вчера в Харькове нацистами обстреляна группа китайских граждан при попытке самостоятельного выхода на территорию России, два человека получили серьёзные ранения, — сказал Мизинцев.

Минобороны РФ ранее объявило о создании условий для эвакуации мирного населения с Украины. Для этого будет установлен режим тишины, в ходе которого через организованные гуманитарные коридоры жителям можно будет выйти из зоны боевых действий.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.