Мисс Белоруссию — 2008 задержали на протесте в Минске

https://static.news.ru/photo/9259865a-21c5-11eb-8ce0-fa163e074e61_660.jpg Ольга Хижинкова Фото: volgena/instagram.com

Силовики задержали на акции протеста против белорусского президента Александра Лукашенко в Минске обладательницу титула «Мисс Белоруссия — 2008» Ольгу Хижинкову, рассказали очевидцы.

По словам других людей, которые присутствовали на месте событий, сотрудники правоохранительных органов увели её с площади Свободы в центре города. Её увезли на автобусе, передаёт РИА Новости.

Накануне Хижинкова выступила с поддержкой протестующих и уволилась из Национальной школы красоты.

Как писал NEWS.ru, силовики со щитами встретили 8 ноября 2020 года протестующих на проспекте Машерова и других улицах белорусской столицы. Они не позволяют гражданам перемещаться по Минску. Всего сотрудники правоохранительных органов задержали больше 180 протестующих.

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что президент страны Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская.