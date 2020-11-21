Миротворец рассказал об обстановке в Лачинском коридоре

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Обстановка на дороге между непризнанной Нагорного-Карабахской республикой и Арменией штатная. Об этом сообщил представитель российской миротворческой миссии в регионе.

Всё спокойно. Люди перевозят семьи, детей, возвращаются с вещами. Могут чувствовать себя в безопасности, — цитирует его РИА Новости.

Движение гражданских автомобилей по так называемому Лачинскому коридору началось в середине уходящей недели. Дорога была закрыта из-за боевых действий между воеными Азербайджана и Армении.

Россия приступила к вводу миротворцев в Нагорный Карабах 10 ноября, после того как в лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям документа армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, расместились российские миротворцы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, писал NEWS.ru.