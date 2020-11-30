Миротворцы из РФ обеспечили безопасность в Лачинском коридоре

https://static.news.ru/photo/1c158256-339e-11eb-b0ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil/vk.com

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечивают безопасность движения автотранспорта и перемещения граждан по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе. Силами специалистов из инженерных подразделений они очистили почти 30 гектаров местности и десять километров дорог.

Обнаружено и обезврежено около тысячи взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что миротворцы также обеспечивают безопасность работы ремонтных бригад, которые восстанавливают разрушенную во время боёв высоковольтную линию электропередачи.

Только за последние сутки восстановлено три опоры линий электропередачи, 1,2 тысячи метров газопровода, более 1,5 тысячи метров линий связи, а также две трансформаторные подстанции.

Россия приступила к вводу миротворцев в Нагорный Карабах 10 ноября, после того как лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МЧС России готовится отправить в Нагорный Карабах сводную группировку спасателей. В неё войдёт 75 специалистов и 13 единиц техники высокой проходимости, они будут передислоцированы из Ногинского спасательного центра, сообщили в пресс-службе МЧС.