Миротворцы из РФ обеспечили безопасность в Лачинском коридоре

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечивают безопасность движения автотранспорта и перемещения граждан по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе. Силами специалистов из инженерных подразделений они очистили почти 30 гектаров местности и десять километров дорог.
Обнаружено и обезврежено около тысячи взрывоопасных предметов,
Только за последние сутки восстановлено три опоры линий электропередачи, 1,2 тысячи метров газопровода, более 1,5 тысячи метров линий связи, а также две трансформаторные подстанции.
Россия приступила к вводу миротворцев в Нагорный Карабах 10 ноября, после того как лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что МЧС России готовится отправить в Нагорный Карабах сводную группировку спасателей. В неё войдёт 75 специалистов и 13 единиц техники высокой проходимости, они будут передислоцированы из Ногинского спасательного центра, сообщили в пресс-службе МЧС.