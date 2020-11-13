Азербайджан: ВС Армении покидают Кельбаджарский район в Карабахе

https://static.news.ru/photo/04695f3a-275d-11eb-ab85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Вооружённые силы Армении и мирное население покидают Кельбаджарский район в Нагорном Карабахе. Об этом заявил начальник управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана, генерал-майор Гусейн Махмудов.

Вооружённые силы Армении и незаконно размещённое в Кельбаджаре население покидают район, никаких провокаций не допускается, — цитирует его РИА Новости.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев рассказал, что Баку дал согласие на отсрочку для Еревана на вывод войск из Кельбаджарского района. Она составит 10 дней, до 25 ноября.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия оказывает помощь не только в урегулировании нагорнокарабахского конфликта, но и принимает участие в ликвидации его последствий.

Как писал NEWS.ru, 15 ноября два самолёта с российскими миротворцами и техникой прибыли в Ереван.