Минские силовики задержали российского журналиста

https://static.news.ru/photo/3f507c9e-210b-11eb-b6e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роман Попков/vk.com

Сотрудники правоохранительных органов Минска задержали обозревателя «МБХ Медиа» Романа Попкова на акции протеста против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Его доставили в РУВД города «для разбирательства».

Гражданин России Попков пока доставлен в территориальное РУВД города Минска для разбирательства, — рассказали в пресс-службе ведомства.

При этом она не стала уточнять сотрудникам РИА Новости обстоятельства задержания россиянина.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, в последний раз мужчина выходил на связь в 13:57 с площади Независимости, где силовики задерживали протестующих. «Радио Свобода — Беларусь» опубликовало кадры, на которых видно, как представители силовых структур уводят в автобус человека, похожего на Попкова.

Всего, по данным правозащитного центра «Весна», на акциях 7 ноября задержали не меньше 60 человек.

В Белоруссии продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов. 7 ноября в Минске прошли «Марш медиков» и женское шествие «Цветочный демарш справедливости».

Участники протестов выражают несогласие с итогом президентских выборов, которые, по официальным данным, выиграл Александр Лукашенко с большим отрывом от Светланы Тихановской. Граждане считают результаты выборов сфальсифицированными и уверены в реальной победе оппозиционного кандидата, писал NEWS.ru.