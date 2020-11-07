Минские силовики задержали российского журналиста

Сотрудники правоохранительных органов Минска задержали обозревателя «МБХ Медиа» Романа Попкова на акции протеста против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Его доставили в РУВД города «для разбирательства».
Гражданин России Попков пока доставлен в территориальное РУВД города Минска для разбирательства, — рассказали в пресс-службе ведомства.
При этом она
По данным Белорусской ассоциации журналистов, в последний раз мужчина
Всего, по данным правозащитного центра «Весна», на акциях 7 ноября
В Белоруссии продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов. 7 ноября в Минске прошли «Марш медиков» и женское шествие «Цветочный демарш справедливости».
Участники протестов выражают несогласие с итогом президентских выборов, которые, по официальным данным, выиграл Александр Лукашенко с большим отрывом от Светланы Тихановской. Граждане считают результаты выборов сфальсифицированными и уверены в реальной победе оппозиционного кандидата, писал NEWS.ru.