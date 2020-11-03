Минские силовики задержали 25 протестующих 2 ноября

https://static.news.ru/photo/12f7aeb8-1dca-11eb-9e2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 25 человек в Минске в ходе акций 2 ноября против президента страны Александра Лукашенко.

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 25 граждан, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях, — сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Общее число протестующих силовики оценили в 2,4 тысячи человек, говорится на сайте милиции города.

Как писал NEWS.ru, 2 ноября днём в белорусской столице прошёл «Марш пенсионеров». По данным СМИ, в нём принимали участие несколько тысяч человек, однако журналисты не видели задержаний.

Вечером того же дня 25 человек собрались на акцию у входа в Белорусский государственный медицинский университет, здание которого расположено на проспекте Дзержинского.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Выходящие на улицы люди считают, что прошедшие в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.