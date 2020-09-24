Минск рассматривает около 280 уголовных дел об участии детей в митингах

https://static.news.ru/photo/d784f9ca-fe6c-11ea-9e1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Около 280 административных дел рассматривается в Белоруссии в связи с участием несовершеннолетних в несанкционированных акциях, заявил во время заседания Национальной комиссии по правам ребёнка Игорь Петришенко.

Соответственно, их (несовершеннолетних. — NEWS.ru) законные представители приглашаются на комиссии по делам несовершеннолетних и принимаются соответствующие меры <...> Каждому факту будет дана правовая оценка, ни один так называемый родитель, который подвергает своего ребёнка опасности, не уйдет от предусмотренной законодательством ответственности, — цитирует его БелТА.

Петришенко отметил, что привлечение к несанкционированным шествиям — это грубое нарушение прав детей, положений Конвенции ООН о правах ребёнка, кодекса о браке и семье и других законодательных актов.

Участников несанкционированных массовых мероприятий накажут крупными административными штрафами, заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед журналистам во время координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией. Он добавил, что правоохранительным органам поставлена задача немедленно выявлять участников протестов, вовлекающих в подобные шествия несовершеннолетних, и сведения о них передавать в органы опеки и попечительства, если детей привели родители, или прокурорам для принятия всех законных мер воздействия для недопущения подобных фактов в дальнейшем. Швед отметил, что надзорный орган придерживается принципа неотвратимости наказания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что если власть в Белоруссии не найдёт возможность для диалога с народом, то это обернётся для неё крахом. С таким предупреждением 24 сентября выступил президент Украины Владимир Зеленский. По словам политика, Киев всегда будет поддерживать своих партнёров и в этом вопросе солидарен с позицией всех стран Европы.