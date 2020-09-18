Минск расценит участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС как вмешательство

https://static.news.ru/photo/41b73ad4-fa75-11ea-9914-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: MAREK HANYZEWSKI/NEWSPIX/Global Look Press

Участие экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе будет являться неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны. Такова позиция Минска, она доведена до европейских дипломатов.

Такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к её гражданам. Зачем вообще проводить выборы, если можно просто назначить извне некоего удобного во всех отношениях субъекта и делать вид, что выстраиваешь с ним отношения?, — сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз в беседе с РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина сообщила, что политик выступит 21 сентября на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.

Уже больше месяца в Минске и других городах республики продолжаются массовые акции протеста. Их участники считают, что результаты президентских выборов, на которых победил бессменный руководитель страны Александр Лукашенко, были грубо сфальсифицированы. Акции протеста часто сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. В результате несколько человек погибли, сотни получили серьёзные травмы.

Демонстранты считают, что президентские выборы на самом деле выиграла Светлана Тихановская. После их проведения она и ряд других лидеров оппозиции были вынуждены покинуть страну. Сейчас она находится в Вильнюсе. Ранее Тихановская выступала в Европарламенте, Совбезе ООН и Совете ООН по правам человека и встречалась с лидерами ряда европейских стран.

17 сентября Европарламент выпустил резолюцию, в которой заявляется о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и непризнании Александра Лукашенко президентом республики с 5 ноября, писал NEWS.ru.