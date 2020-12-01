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Минобороны РФ: миротворцы контролируют Лачинский коридор в Карабахе

16:29, 01 декабря 2020

Российские миротворцы контролируют Лачинский коридор в Нагорном Карабахе, рассказал 1 декабря официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Его ширина — 5 км, он обеспечивает связь Армении с Нагорным Карабахом.

По коридору также проходит безопасное возвращение граждан в места их проживания и движение невоенного автотранспорта.

При содействии российских миротворческих сил в Нагорный Карабах с территории Армении за сутки вернулись 846 человек. В места прежнего проживания вернулись более 26 тысяч беженцев, — рассказал Конашенков. Его выступление опубликовано на официальной странице Минобороны РФ в социальной сети Twitter.

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