Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле границы со стороны Армении

Фото: vk.com/military_az

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций армии со стороны Вооруженных сил Армении, который произошел вечером 11 июля. Как отмечается на сайте министерства, подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

Вечером 11 июля подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли позиции нашей армии, расположенные в направлении поселка Демирчидам Кельбаджарского района, с позиций государственной границы в направлении поселка Зарканд Басаркечерского района, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны Азербайджана также сообщило об обстреле Вооруженными силами Армении позиций в направлении Кельбаджара. Как отметили в пресс-службе ведомства, обстрел велся из разнокалиберного стрелкового оружия. В оборонном ведомстве отметили, что в результате адекватных ответных мер огонь противника был подавлен.