Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах на границе

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Парламент Армении не смог избрать нового президента республики в первом туре. Единственный кандидат на пост главы государства, министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатрян получил только 69 голосов депутатов правящей партии «Гражданский договор». Для победы в первом туре ему нужно было набрать больше 80 голосов, сообщает ТАСС.

За избрание Ваагна Хачатряна на пост президента страны проголосовали 69 депутатов, выборы не состоялись, сегодня назначен второй тур, — сказал глава счётной комиссии Нарек Бабаян. Согласно Конституции Армении, для избрания...