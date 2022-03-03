Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах на границе
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
09:53, 03 марта 2022
Фото: mod.gov.az
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Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанских вооружённых сил (ВС) в направлении населённых пунктов Кёханаби и Эсрик Джирдахан Товузского района. Инцидент произошёл 2 марта с 20:00 до 21:16 (с 19:00 до 20:16 мск). Противник был подавлен ответным огнём, говорится в сообщении, опубликованном на сайте оборонного ведомства республики.
Потерь среди личного состава и техники Азербайджанской армии нет, — отмечается в заявлении.
В настоящее время ситуация оценивается как стабильная. Азербайджанские военнослужащие контролируют обстановку на Товузском направлении.
21 февраля Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах с армянской стороны в направлении села Шушакенд Ходжалинского района и села Тагаверд Ходжавендского района. Огонь был подавлен ответными действиями.
По данным ведомства, стрельбу открыли члены незаконного армянского вооружённого формирования.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.