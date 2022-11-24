Минобороны Армении заявило о ранении военного на границе с Азербайджаном Минобороны Армении: военный был ранен в результате обстрела на границе с Азербайджаном

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Министерство обороны Армении заявило о ранении армянского военнослужащего, полученном им в результате обстрела на границе с Азербайджаном. Инцидент произошел днем 23 ноября. По имеющимся данным, которые приводятся на сайте ведомства, угрозы для жизни военнослужащего нет.

Двадцать третьего ноября, примерно в 13.20 (12.20 мск), на боевой позиции, расположенной в восточной части армяно-азербайджанской границы, в результате выстрела со стороны противника огнестрельное ранение получил военнослужащий РА, — говорится в сообщении.

Состояние здоровья раненого оценивается как удовлетворительное.

Ранее Министерство обороны Армении заявило, что военные Азербайджана обстреляли армянские позиции на границе. По данным военного ведомства, обстрел из стрелкового оружия велся вечером 14 ноября.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил ВС Азербайджана в стрельбе по армянам в Карабахе, когда они занимаются сельхозработами. Таким образом политик отреагировал на сообщение Минобороны РФ о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня в Аскеранском районе Карабаха в зоне ответственности миротворцев.