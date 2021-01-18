Министр здравоохранения Армении подал в отставку

https://static.news.ru/photo/b32b9644-5978-11eb-ad61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alina94n/Wikipedia.org

Глава Минздрава Армении Арсен Торосян написал заявление об отставке. Этот пост он занимал с мая 2018 года. Торосян также входит в руководство партии премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор».

Министр здравоохранения Арсен Торосян написал заявление об отставке, — сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Армении.

Президент Армении Армен Саркисян уже получил предложение Никола Пашиняна об освобождении Торосяна от занимаемой должности. Об этом сообщила помощник президента Асмик Петросян.

Как писал NEWS.ru, премьер-министром Армении должен стать Вазген Манукян, ранее уже возглавлявший правительство. Об этом заявил экс-директор Службы национальной безопасности, лидер оппозиционной партии «Родина» Артур Ванецян.

Оппозиционеры не прекращают требовать отставки действующего премьера Никола Пашиняна. Они не довольны его действиями в ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.