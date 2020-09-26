Министерство обороны Азербайджана показало видео удара по ПВО Армении

https://static.news.ru/photo/3f68f250-00b9-11eb-b3e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/youtube.com

Министерство обороны Азербайджана показало видео удара по системе ПВО Армении. По некоторым данным, на кадрах — уничтожение позиции в Арцахе.

VIDEO: Azerbaijan MoD footage of strikes against Armenian/NKR anti-aircraft missile systems. pic.twitter.com/SKLnkfHDxc — Conflict News (@Conflicts) September 27, 2020

Ранее Минобороны Азербайджана заявило об «успешной контрнаступательной операции» в карабахском направлении фронта. Подразделения азербайджанской армии ведут бои за важные высоты на Тертер-Агдамском, Физули-Джебраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг. Ракетно-артиллерийские войска и авиационные средства наносят удары по командным пунктам противника, уничтожая большое количество его маневрирующих сил, боевой техники и военные объекты. На всей протяжённости фронта идут ожесточённые бои.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия. Правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Он этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.