Милиция перекрыла площадь Независимости в Минске

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На улицах Минска рассредоточны тысячи сотрудников милиции, а также военные и спецтехника. Стражи порядка перекрыли площадь Независимости в центре белорусской столицы. Здесь находятся Дом правительства и Центризбирком.

Сотрудники милиции выстроились плечом к плечу у гостиницы «Минск» и на противоположной стороне проспекта у Главпочтамта. Попытавшемуся пройти к площади корреспонденту ТАСС милиционеры сказали, что «проход закрыт».

9 августа в Белоруссии итоговый день голосования на президентских выборах. Явка избирателей по официальным данным ЦИК на 18:00 составила 79%. При этом к участкам для голосования по всей стране выстроились огромные очереди. УИКи закроются в 20:00. Ранее в ЦИК страны заявили, что срок голосования из-за очередей на участках продлеваться не будет. Между тем, по подсчётам независимых наблюдателей, явка на некоторых участках превышает 100%, сообщается в белорусских Telegram-кналах.

Эту избирательную кампанию в Белоруссии в целом сопровождают череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовые акции протестов против бессменного руководителя страны Александра Лукашенко.

Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая Лукашенко. Главным его соперником является Светлана Тихановская. Это кандидат от объединённой оппозиции. Она баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. Её поддержали штабы выбывших из гонки конкурентов Лукашенко Виктора Бабарико (задержан) и Валерия Цепкало (эмигрировал).

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко предостерёг сторонников оппозиции от участия в несанкционированных акциях протеста.