Милиция использовала газ для разгона протестующих в центре Минска

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Кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую не выпускают из здания Центризбиркома. Она зашла в него, чтобы оставить документы.

Политик пришла в ЦИК с адвокатом, однако юрист вышел, а она — нет. Об этом говорится в Telegram-канале «Страна для жизни». Информации о её местонахождении в настоящий момент нет. Политик...