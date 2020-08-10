Страны СНГ

Милиция использовала газ для разгона протестующих в центре Минска

21:37, 10 августа 2020 51
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Милиция применила слезоточивый газ для разгона участников акции протеста на улице Кальварийская в центре столицы Белоруссии.

Об этом сообщает РИА Новости. На улице собрались несколько десятков манифестантов, силовики пытаются рассеять группу. Некоторых протестующих задерживают, с места уезжают заполненные задержанными автозаки.

Акции протеста в Минске и других белорусских городах возобновились вечером 10 августа. Протестующие недовольны итогами выборов, озвученными ЦИК.

Голосование в Белоруссии состоялось 9 августа. Явка составила более 84%. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80.08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09% согласно последней оценке ЦИК. После закрытия избирательных участков в столице и других городах прошли масштабные акции протеста. Силовики разгоняли митингующих светошумовыми гранатами, водомётами и слезоточивым газом, а также задержали более 200 человек. Среди задержанных оказались и российские журналисты. Тихановская и её сторонники итоги выборов не признали.

Как передавал NEWS.ru, часть задержанных российских журналистов, включая военкора Семёна Пегова, освободили к вечеру 10 августа.

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