Милиция Бишкека применила против митингующих светошумовые гранаты

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Милиция Бишкека начала разгонять вышедших на улицы с протестами сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

Против митингующих силовики применили светошумовые гранаты, пытаясь оттеснить людей с центральной площади, пишет РИА Новости.

По данным «Интерфакс», силовики также разгоняют собравшихся слезоточивым газом. При этом протестующие разбирают брусчатку и готовятся к столкновениям с милицией. Кроме того, десятки недовольных граждан сломали ворота и попытались пройти на охраняемую территорию. Были слышны выстрелы.

Акции протеста начались в Бишкеке в понедельник утром, 5 сентября. На центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек с требованием отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики.

Выборы в парламент прошли в Киргизии 4 октября. В новом парламенте 120 мест, на которые претендовали 16 партий. Для того чтобы пройти в состав законодательного органа, они должны набрать более 7% голосов от принявших участие в выборах избирателей и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош, сообщал NEWS.ru.

В стране, где проживают порядка 3,5 млн избирателей, были открыты 2475 избирательных участков. За пределами республики работали 45 участков. Явка составила более 56%.

Согласно предварительным итогам голосования, в парламент проходят четыре партии: правительственная «Биримдик» (24,52% голосов), проправительственная «Мекеним Кыргызстан» (23,89%) и центристские «Кыргызстан» (8,73%) и «Бутун Кыргызстан» (7,11%).