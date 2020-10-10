Михалок с матом накинулся на Тихановскую за её позицию по Путину

https://static.news.ru/photo/463b03f0-0b56-11eb-b439-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

Белорусский музыкант и лидер группы Brutto Сергей Михалок, не стесняясь в выражениях, обрушился с критикой на оппозиционного лидера Светлану Тихановскую.

Автор гимна украинского Майдана, песни «Воины света», после начала протестов в Белоруссии долго молчал, но жёстко высказался о желании Тихановской пригласить президента РФ Владимира Путина в качестве медиатора на переговоры с главой страны Александром Лукашенко.

На своей странице в Instagram он удивился выбору Тихановской посредника для таких переговоров.

Медиатором в нашу страну вы зовёте самого главного империалиста. <...> То есть вы, по сути, приглашаете медиатором человека, который должен поддержать новую независимую Беларусь. Но у него другое желание! Он хочет возобновить империю, — заявил Михалок.

Музыкант посоветовал Тихановской издавать какие-нибудь указы, а не думать о подобных переговорах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидат в президенты Белоруссии от объединённой оппозиции, «домохозяйка» Светлана Тихановская забыла, что её спас глава государства Александр Лукашенко, заявил он сам на совещании в Минске. По его словам, протестующим не хватало сакральной жертвы, которой должна была стать оппозиционерка. По его словам, активисты хотели поджечь штаб оппозиции и обвинить в этом власть. В результате Тихановская попросила Лукашенко вывезти её из страны.