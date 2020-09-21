Михалков нашёл «компьютерную графику» в фото с белорусских протестов

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Режиссёр Никита Михалков в своей передаче БесогонTV от 12 сентября рассказал о протестах в Белоруссии. Он заявил, что фотографии с митингов сделаны при помощи «чистой компьютерной графики».

Он показал несколько снимков и нашёл в них несостыковки. На первом якобы просвет между ногами активистов слишком большой для большой толпы.

До этого режиссёр также рассказывал о Белоруссии, поэтому он начинает этот фрагмент со слова «теперь».

Теперь более изощрённая вещь. Это я вам говорю как профессионал. Вы можете мне поверить <...> Не может быть, чтобы такое количество людей давало бы такой просвет. Его не может быть. Там должно быть всё забито: вторым, третьим, пятым рядом внизу. Видите, его нет? Это чистая абсолютно компьютерная графика, — подчеркнул он.

Также он показал фотографию, на которой толпа заполняет даже стеклянный купол на площади Независимости. Однако эта фотография оказалась отредактирована, а изначально в СМИ распространялся оригинал.

Понимаете, вот даже в этом есть... Это фальшь фальши. Отлично, пошло, поехало, вперёд, вперёд, — заключил Михалков.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву.

Как ранее писал NEWS.ru, Европарламент не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов», и не признаёт Александра Лукашенко президентом республики в связи с истечением срока его полномочий 5 ноября.