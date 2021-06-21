МИД России выразил надежду на укрепление отношений с Арменией

По итогам прошедших парламентских выборов в Армении Россия рассчитывает на укрепление двусторонних отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Рассчитываем, что итоги избирательного процесса после их законодательного оформления будут способствовать поступательному развитию Армении, дальнейшему укреплению российско-армянских отношений, а также обеспечению мира, безопасности и стабильности во всем Закавказском регионе, — говорится на сайте МИД.

После подсчёта голосов на всех избирательных участках партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу на выборах в парламент с результатом 53,92%.

Ранее Захарова отметила, что предложенная стратегия Евросоюза в отношении России строится на принципах «отталкивать, сдерживать, вовлекать». Она считает, что подобная политика является средневековой и не отвечает современным подходам.

Также Захарова прокомментировала продление санкций Евросоюза из-за присоединения Крыма к России. По её мнению, западные страны «ищут любимые грабли». Представитель МИД заявила, что страны, которые продлили рестрикции, знают, как ответит Москва.