МИД Белоруссии подтвердил визит Макея в Москву

https://static.news.ru/photo/e3882eec-ec68-11ea-a087-fa163e074e61_660.jpg Владимир Макей Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

МИД Белоруссии подтвердил визит в Москву главы внешнеполитического ведомства Владимира Макея 2 сентября. Судя по данным национальной базы правовых актов, командировка в российскую столицу запланирована и у министра обороны Белоруссии Виктора Хренина.

В Минобороны не подтвердили, но и не опровергли предстоящий визит главы ведомства в Москву. В белорусском МИД сообщили, что «всё по плану, завтра Владимир Макей будет в Москве», передаёт ТАСС.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что на 2 сентября запланированы переговоры министров иностранных дел РФ и Белоруссии.

27 августа глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и его белорусский коллега в ходе телефонных переговоров отметили важность нормализации ситуации в Белоруссии в кратчайшие сроки через национальный диалог. Дипломаты подчеркнули, что стороны политического процесса в Белоруссии должны соблюдать конституцию страны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия примет любое решение Белоруссии по тому, как стоит общаться со своим народом. С таким заявлением 23 августа выступил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.