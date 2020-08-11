МИД Белоруссии: готовы представить факты иностранного вмешательства

https://static.news.ru/photo/76bf19da-dbf9-11ea-8fd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Министерство иностранных дел Белоруссии готово предоставить неопровержимые доказательства иностранного вмешательства в дела республики.

В белорусском МИД назвали неприемлемыми заявления некоторых европейских чиновников о президентских выборах в республике.

Абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления. Даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию. Громкие выводы на высшем и высоком уровнях основаны на односторонней информации и откровенной неправде, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД подчеркнули, что Белоруссия готова к конструктивному диалогу с зарубежными партнёрами по событиям в стране. Там добавили, что из-за рубежа звучат заявления, что власти Белоруссии подавляют мирные протесты.

Более 250 пострадавших, баррикады на улицах, попытки захвата административных зданий. Нападение на сотрудников посольства Беларуси в Лондоне. Это всё ещё мирный протест? Что еще должно произойти, чтобы мнение стало объективным? Хватит ли политической смелости увидеть хотя бы тех, кто явно провоцирует, — подчеркнули в ведомстве.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.

На происходящие отреагировали во многих странах. Так, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон считает президентские выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. По его словам, в Белом доме «глубоко озабочены» их проведением. Дипломат отметил, что «в Вашингтоне сожалеют» о недопуске к мониторингу голосования представителей ОБСЕ. Помпео добавил, что США призывают власти Белоруссии воздержаться от применения силы в отношении протестующих. Он считает, что Минск должен конкретными действиями продемонстрировать своё стремление к приверженности демократическим процессам и уважению прав человека, писал NEWS.ru.