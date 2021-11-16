МИД Азербайджана обвинил Армению в эскалации ситуации на границе

МИД Азербайджана возложил ответственность за нынешнюю напряжённость на границе на военно-политическое руководство Армении. По мнению азербайджанской стороны, Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в Карабахе, а также в делимитации границ с Азербайджаном. Об этом говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Азербайджанская сторона считает, что Ереван целенаправленно нагнетает ситуацию, и напомнила о том, как около 60 армянских солдат попытались саботировать ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Всё это показывает, что Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также в делимитации границ с Азербайджаном. Подчеркнём, что напряжённость в регионе — ещё одна военно-политическая провокация Армении, — говорится в заявлении.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе. Отмечается, что позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов, в результате которого были ранены двое военнослужащих.

В Минобороны Армении также заявили о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинили Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении. По данным ведомства, противник использует артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие разного калибра. Армянская сторона предприняла адекватные действия. В результате противник потерял бронетехнику.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.