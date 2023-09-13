МИД Азербайджана: Баку представил Еревану комментарии по мирному соглашению

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Баку в кратчайшие сроки представил Еревану комментарии по проекту соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений», заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. Он подчеркнул, что информация, распространяемая армянской прессой, не отражает действительности и является очередной манипуляцией со стороны Еревана.

Азербайджанская сторона в кратчайшие сроки представила армянской стороне свои комментарии. Такие заявления являются очередной манипуляцией армянской стороны, — сказал Гаджизаде.

Ранее ряд официальных лиц Армении заявили, что Азербайджан не дал ответных комментариев по проекту соглашения.

13 сентября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что переговоры по заключению мирного соглашения между Баку и Ереваном застопорились. Причиной, из-за которой это произошло, он называет провокации со стороны Армении. В качестве примеров провокаций глава МИД Азербайджана привел организованные в Карабахе на прошлой неделе выборы и поздравления от главы правительства Армении Никола Пашиняна с 32-летием провозглашения независимости Карабаха.