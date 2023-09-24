МИД Армении: Баку может навязать Еревану экстерриториальный коридор МИД Армении: Баку может навязать Еревану экстерриториальный коридор в Нахичевань

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Ереван, Армения

Следующей целью Азербайджана может стать навязывание Еревану экстерриториального коридора в Нахичеванскую автономную республику через территорию Армении, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян на сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает РИА Новости. По словам дипломата, такой коридор окажется не под контролем Еревана.

Мирзоян считает, что с этой целью Баку продвигает так называемую «коридорную логику». Она направлена на подрыв суверенитета и территориальной целостности Армении, оправдание территориальных претензий, пояснил глава МИД Армении.

Созданная ими риторика <...> указывает на то, что следующей целью может стать навязывание Армении экстерриториального коридора (связывающего Азербайджан с его Нахичеванской автономной республикой), который пройдет по территории Армении, но будет вне нашего контроля, — отметил дипломат.

По его мнению, подобная ситуация неприемлема. Мирзоян добавил, что несмотря на все вызовы Ереван продолжает вести переговоры по урегулированию отношений и установлению прочного мира. Он возможен, если в Карабахе решат проблемы с обеспечением прав и безопасности населения, заключил министр.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что после антитеррористической операции в Карабахе условия для заключения мирного договора Баку и Еревана стали более благоприятными. Глава государства также заверил, что все права армянского населения Карабаха, в том числе на образование, а также культурные, религиозные, муниципальные и избирательные права будут обеспечены.