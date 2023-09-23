Алиев рассказал о влиянии АТО на мирные переговоры с Арменией Алиев: после АТО в Карабахе условия для договора с Арменией стали благоприятнее

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

После антитеррористической операции в Карабахе условия для мирного договора Баку и Еревана стали более благоприятными, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи со спецпредставителем ЕС по Кавказу Тойво Клааром. Глава государства заверил, что все права армянского населения Карабаха будут обеспечены, передает ТАСС.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в настоящее время в регионе сложились более благоприятные условия для мирного договора между Арменией и Азербайджаном, — цитирует агентство сообщение пресс-службы Алиева.

Президент Азербайджана рассказал Клаару, что в Карабахе начат процесс изъятия оружия и боеприпасов, обнаружено большое число складов с вооружением. Кроме того, создана рабочая группа по решению социально-экономических проблем в регионе. Ей руководит вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

Ранее начальник пресс-службы ВС Азербайджана Анар Эйвазов сообщил о начале разминирования территории, на которой велись боевые действия. По его словам, разворачивают гуманитарные лагеря, в регион доставляются продукты, вода и топливо. Эйвазов добавил, что армия тесно сотрудничает с российскими миротворцами. Он также подчеркнул, что безопасности населения уделяется огромное внимание.

20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий в регионе. Уже на следующий день в Евлахе прошла встреча представителей армян Карабаха и Азербайджана. На ней присутствовали и российские миротворцы.