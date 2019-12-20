https://static.news.ru/photo/f9fec2b6-24a5-11ea-9811-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первые в истории страны местные выборы в 86 объединённых территориальных общинах (ОТО) проходят в воскресенье, 22 декабря, в 23 регионах Украины. Это стало возможным благодаря программе децентрализации.

Украинские граждане в 23 регионах выберут депутатов местных советов объединённых общин и соответствующих поселковых, сельских и городских глав. За голоса более 380 тысяч избирателей поборются 29 политических партий, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦИК Украины.

Участки открылись в 8:00 по местному времени (9:00 по Москве). Голосование продлится до 20:00 (21:00 по Москве). Результаты выборов депутатов в одномандатных округах и сельских, поселковых и городских председателей должны огласить до 27 декабря, число голосов, поданных за депутатов в многомандатном избирательном округе, подсчитают и озвучат до 1 января 2020 года.

119 избирательных комиссий находятся под круглосуточной охраной. Пресс-служба Нацполиции сообщила о 47 нарушениях, зафиксированных с начала избирательной кампании.

Выборы в ОТО стали возможными благодаря реформе, направленной на децентрализацию, начатой ещё при нахождении у власти экс-президента Украины Петра Порошенко. 13 декабря, как сообщал NEWS.ru, действующий глава государства Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, направленный на усиление конституционно-правового статуса местного самоуправления. В случае принятия закон завершит реформу.