Мэр Алма-Аты заявил о постепенном возвращении города к нормальной жизни

Аким Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев сообщил, что мегаполис постепенно возвращается к нормальной жизнедеятельности. По его словам, городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения города функционирует в круглосуточном режиме, возобновляется работа супермаркетов, аптек, с улиц вывозится мусор, сообщили в пресс-службе акимата, передаёт Almaty.tv.

Принимаемые меры позволили постепенно нормализовать жизнь города. От нас необходимы только спокойствие, выдержка и понимание, — сказал мэр Сагинтаев.

Как рассказал градоначальник, все службы Алма-Аты работают в тесном взаимодействии и согласованно с Антитеррористическим центром. В частности, коммунальные службы заходят на обезвреженные военнослужащими территории.

Сагинтаев рассказал, что была возобновлена работа почти 80 супермаркетов, трёх крупных продовольственных рынков, порядка 70 АЗС, 111 аптек. Кроме того, была снижена стоимость автогаза до 70 тенге ($0,16) за литр.

Он также подчеркнул, что предотвратить развал страны в эти дни удалось благодаря решительным действиям президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Аким города также поблагодарил алмаатинцев за проявленные во время беспорядков спокойствие и мужество.

Мы ещё раз убедились, что казахстанцы в сложные времена становятся сплочёнными и действуют как единый кулак. Благодарю алмаатинцев за проявленные во время беспорядков спокойствие и мужество, за ту помощь, которую вы нам оказываете, — сказал Бакытжан Сагинтаев.

Накануне сообщалось, что военные начали усиленное патрулирование всех улиц Алма-Аты с винтовками наготове. При этом на улицах появились люди, подметающие дорогу, начались работы по восстановлению витрин магазинов.

Ранее стало известно, что сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана нейтрализовали в Алма-Ате две экстремистские ячейки, участвовавшие в беспорядках на улицах города с 4 по 9 января. При обысках у террористов было обнаружено огнестрельное оружие и религиозная литература.