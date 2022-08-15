МЧС: сведения о минировании метро и зоопарка в Ереване оказались ложными

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

МЧС Армении опровергло сведения о минировании объектов в Ереване. В результате проверки, проведённой кинологами и сапёрами, выяснилось, что информация оказалась ложной, сообщается на сайте ведомства.

После поступившего в Национальный центр кризисного управления сообщения о минировании станций метро, зданий госструктур и остальных объектов были проверены десять станций метрополитена, все важные военные и гражданские объекты, торговые центры, зоопарк, здание парламента на Баграмяна, 19 и церковь Св. Лусаворича.

Взрывных устройств обнаружено не было, — говорится в заявлении министерства.

В целях безопасности проводилась эвакуация населения.

Накануне в Ереване произошёл взрыв в торговом центре «Сурмалу». По последним данным, погибли пять человек, 61 — получили ранения, число пропавших сократилось до 17 человек.