McDonald's приостановит работу в Казахстане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's с 18 ноября приостановит работу в Казахстане в связи с ограничениями в местных поставках, говорится на сайте компании. В пресс-релизе говорится, что руководство прикладывает все усилия для возобновления работы ресторанов. О сроках открытия McDonald's представители компании пообещали рассказать позднее.

McDonald’s в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) с 18 ноября временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы. О сроках открытия ресторанов будет сообщено позже, — говорится в сообщении на сайте.

Ранее стало известно, что «Вкусно — и точка» придет на смену сети быстрого питания McDonald’s в Белоруссии. Соответствующий договор франчайзи был подписан с «КСБ Виктори Рестораны», которая управляла американской сетью фастфуда в республике. Заведения под брендом «Вкусно — и точка» начнут свою работу в Белоруссии уже 22 ноября. В пресс-службе компании пообещали сохранить все рабочие места при смене заведения, а также оставить качество и разнообразие блюд на прежнем уровне.

Ранее гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев во время круглого стола заявил, что первые сто дней работы ресторана быстрого питания были сложнее, чем ожидалось. Однако результаты работы, «несмотря на всевозможные сложности, включая цепочку поставок, превзошли все ожидания». По его словам, бренду удалось сохранить вкус и качество еды, а также уникальную атмосферу. Предприниматель не стал раскрывать финансовые показатели «Вкусно — и точка», но указал, что они приближаются к цифрам предшественника.