Матвиенко призвала перестать «подливать масло в огонь» конфликта в Карабах

https://static.news.ru/photo/8bc37d18-0e2a-11eb-88c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала прекратить все провокационные заявления, которые «подливают масла в огонь» конфликта в Нагорном Карабахе. Её слова обращены как к Армении, так и к Азербайджану

Надо прекратить всякие провокационные заявления с одной и с другой стороны, которые не позволяют стабилизировать как-то ситуацию, а только подливают масла в огонь и [подрывают] реальное желание сесть за стол переговоров и найти решение, — заявила она в интервью ТАСС.

В результате прошедших в Москве 9–10 октября консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня. Стороны условились прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 10 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск). Кроме того, Армения и Азербайджан договорились возобновить переговоры по мирному урегулированию в регионе.

Однако почти сразу и Ереван, и Баку начали обвинять друг друга в нарушении перемирия. Министр иностранных дел РФ сегодня вновь призвал стороны конфликта к необходимости немедленного согласования контроля за прекращением огня по линии военных.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Открытые боестолкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, писал NEWS.ru.