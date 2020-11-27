Матвиенко переизбрали председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

https://static.news.ru/photo/34f1723e-309d-11eb-a5f6-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) стран — участниц СНГ. Решение было принято на заседании Совета 27 ноября.

Кандидатуру Матвиенко предложил глава сената Казахстана Маулен Ашимбаев, инициативу спикеры парламентов стран — участниц ассамблеи поддержали единогласно.

По словам Ашимбаева, в ассамблее высоко оценивают активную деятельность Валентины Матвиенко в качестве председателя Совета МПА СНГ. Он отметил, что площадка стала форматом диалога, на которой регулярно «сверяют часы» члены парламентов стран Содружества. В ассамблее профессионально налажена работа по разработке модельных законов, налажена система мониторинга и участия наблюдателей от МПА на выборах в других государствах. По мнению спикера молдавского парламента Зинаиды Гречаный, Матвиенко смогла сплотить всех членов парламента стран СНГ, передаёт «Парламентская газета».

Обещаю, что постараюсь вас не подвести. Благодарю всех вас за оказанное доверие, — заявила спикер Совета Федерации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что создание Совета председателей верховных (высших) судов государств — участников СНГ одобрили представители исполкома СНГ, верховных судов РФ, Казахстана, Киргизии, а также Высшего экономического суда Таджикистана и Кассационного суда Армении. Предложение об образовании такого совета было выдвинуто на заседании судей, прошедшем в формате видеоконференции.