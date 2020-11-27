Матвиенко переизбрали председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) стран — участниц СНГ. Решение было принято на заседании Совета 27 ноября.
Кандидатуру Матвиенко предложил глава сената Казахстана Маулен Ашимбаев, инициативу спикеры парламентов стран — участниц ассамблеи поддержали единогласно.
По словам Ашимбаева, в ассамблее высоко оценивают активную деятельность Валентины Матвиенко в качестве председателя Совета МПА СНГ. Он отметил, что площадка стала форматом диалога, на которой регулярно «сверяют часы» члены парламентов стран Содружества. В ассамблее профессионально налажена работа по разработке модельных законов, налажена система мониторинга и участия наблюдателей от МПА на выборах в других государствах. По мнению спикера молдавского парламента Зинаиды Гречаный, Матвиенко смогла сплотить всех членов парламента стран СНГ,
Обещаю, что постараюсь вас не подвести. Благодарю всех вас за оказанное доверие, — заявила спикер Совета Федерации.
Ранее NEWS.ru писал о том, что создание Совета председателей верховных (высших) судов государств — участников СНГ одобрили представители исполкома СНГ, верховных судов РФ, Казахстана, Киргизии, а также Высшего экономического суда Таджикистана и Кассационного суда Армении. Предложение об образовании такого совета было выдвинуто на заседании судей, прошедшем в формате видеоконференции.